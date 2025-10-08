Новини
Цената на златото удари нов рекорд
Автор: Десислава Томева 10:56Коментари (0)44
©
Цената на златото премина границата от 4 000 долара за унция, достигайки нов рекорд днес, като в основата на покачването бяха инвеститори, търсещи защита от нарастващата икономическа и геополитическа несигурност, наред с очакванията за по-нататъшно намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ.

Спот цената на златото нарастваше с 0.7% до 4 011.18 долара за тройунция по-рано днес. Фючърсите на метала в САЩ с доставка през декември се повишиха с 0.7% до 4 033.40 долара за тройунция.

Традиционно златото се разглежда като актив за съхранение на стойност в нестабилни времена. Цената му е нараснала с 52% от началото на годината, след като през 2024 г. се повиши с 27%.

"Има толкова много вяра в тази търговия в момента, че пазарът ще търси следващото голямо кръгло число, което е 5 000 долара за тройунция, като Фед вероятно ще продължи да понижава лихвите“, заяви пред Reuters независимият търговец на метали Тай Уонг.

"Ще има някои препятствия по пътя, като трайно примирие в Близкия изток или Украйна, но основните двигатели на търговията, огромният и нарастващ дълг, диверсификацията на резервите и по-слабият долар е малко вероятно да се променят в средносрочен план.“

Смесица от фактори в основата на поскъпването

В основата на поскъпването на метала е смесица от фактори, в това число очаквания за намаляване на лихвените проценти, продължаваща политическа и икономическа несигурност, солидни покупки от централните банки, приток на средства към борсово търгувани фондове за злато и слабият долар.

Днес спирането на работата на правителството на САЩ навлиза в седмия си ден. То отложи публикуването на ключови икономически показатели, принуждавайки инвеститорите да разчитат на вторични, неправителствени данни, за да преценяват времето и обхвата на понижението на лихвите от Федералния резерв, пише darik. Инвеститорите в момента предвиждат намаление с 25 базисни пункта на заседанието на Фед този месец, като се очаква допълнително понижение с 25 базисни пункта през декември.

В допълнение, политическите сътресения във Франция и Япония също повишиха търсенето на злато, които е считано за актив-убежище.

"Страхът от пропускане на възможността“ също стимулира поскъпването, казват анализатори. "Това, което виждаме сега, е, че инвеститорите купуват злато, въпреки високата му цена, и това допълнително усилва движението нагоре“, заяви пред Reuters анализаторът на UBS Джовани Стауново.

Спот цената на среброто се повиши с 0.5% до 48.03 долара за тройунция, платината поскъпна с 2.2% до 1 653.21 долара за тройунция, а паладият се покачи с 1.3% до 1 355.32 долара.






