Цените на лекарствата във Великобритания ще поскъпнат заради натиск от САЩ

© Цените на лекарствата, финансирани от Националната здравна служба (NHS) на Обединеното кралство, вероятно ще се увеличат, тъй като премиерът Кийър Стармър е на път да се съобрази с настояванията на Доналд Тръмп за по-високите плащания към фармацевтичните компании, предава The Independent.



По-рано тази седмица британски представители са представили пред администрацията на Тръмп ново предложение за промяна в методологията на ценообразуването на лекарствата, използвана от NHS. Основната идея е повишаване с 25% на ценовия праг, използван от Националния институт за високите постижения в здравеопазването и грижите (NICE), който определя дали дадено лечение е "икономически обосновано".



Сегашните правила гласят, че ако едно лечение струва между 20 000 и 30 000 паунда за всяка допълнителна година живот с добро качество, то се приема за ефективно от гледна точка на разходите. Повишаването на този праг означава, че NHS ще започне да плаща повече за същите лекарства, за да отговори на очакванията на международните фармацевтични компании.



Politico съобщава, че мярката е част от стратегията за избягването на нови наказателни търговски мита, с които президентът Тръмп заплашва Великобритания, обвинявайки я в антиконкурентно поведение в областта на лекарствата.



Източник, цитиран от Politico, коментира: "Това е цената, която трябва да платите, ако искате световните фармацевтични гиганти да останат на британския пазар".



Британското министерство на финансите изразява съпротивата си срещу предложените промени, тъй като според тях те не носят допълнителни ползи за здравната им система.



Въпреки това, потенциалното увеличение на разходите за лекарствата хвърля сянка върху иначе позитивния ход на отношенията между Лондон и Вашингтон, особено след като Стармър успя да договори отмяната на въведените по-рано тази година мита от Тръмп.



Говорител на правителството на Обединеното кралство заяви: "Фармацевтичният сектор и иновативните лекарства, които произвежда, са от ключово значение за NHS, икономиката и нашия "План за промяна". С "Плана за развитието на науките за живота" се ангажираме да работим с индустрията, за да ускорим растежа на инвестициите в иновативните медикаменти".



Той допълни, че Обединеното кралство е осигурило "забележително икономическо партньорство със САЩ", което включва работа по улесняването на фармацевтичния износ и подобряването на условията за компаниите в сектора. В момента текат напреднали преговори с американската администрация с цел да се постигне "най-добрия резултат за Обединеното кралство".