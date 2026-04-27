След поравалените мирни преговори между САЩ и Иран петролът продължава упорито да поскъпва. Световните цени достигнаха триседмичен рекорд на фона на провала на мирните преговори между САЩ и Иран, предаде днес Reuters.
Фючърсите на петрола Brent се повишиха с около 2%, достигайки триседмичен връх от 107,97 долара за барел в азиатската търговия, което увеличи опасенията относно инфлацията и накара търговците на практика да игнорират намаленията на лихвите на развитите пазари тази година.
Фючърсите на S&P 500 бяха смесени в азиатската търговия, но се задържаха с малък ръст от около 0,2%, след като пазарите в Тайван, Токио и Сеул последваха Уолстрийт, достигайки рекордни върхове на нова вълна от оптимизъм, свързан с изкуствения интелект.
Докато прекратяването на огъня спря повечето боеве в конфликта в Близкия изток, пазарите са фокусирани предимно върху затворения Ормузки проток, през който през последните дни почти не са преминавали кораби за превоз на петрол и газ.
Средната цена на втечнения природен газ (LNG) за доставка през юни до Североизточна Азия миналата седмица беше 16,70 долара за милион британски термични единици, което е с близо 61% повече от нивата преди военния конфликт в Близкия изток.
Анализаторите на Goldman Sachs рязко повишиха прогнозите си за цената на суровия петрол Brent за края на годината до 80 до 90 долара за барел.
''Вероятно е нелинейно увеличение на цената, ако запасите паднат до критично ниски нива, невиждани от десетилетия'', предупредиха те в бележка.
Ситуацията в Близкия изток
Кризата в преговорите между Съединените щати и Иран се задълбочи този уикенд, след като посещението на иранския външен министър Абас Арагчи в Пакистан завърши без преговори със САЩ.
Белият дом обяви, че пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат с Арагчи в Исламабад, но иранците не дадоха ясен отговор. На този фон Доналд Тръмп заяви пред Axios, че позицията на Иран го е принудила да отмени пътуването.
Според трима американски служители, Тръмп планира да проведе среща в понеделник в Ситуационния център за Иран с екипа си, занимаващ се с въпроси на националната сигурност и външната политика.
Един от източниците заяви, че екипът на Тръмп ще обсъди безизходицата в преговорите и възможните по-нататъшни стъпки.
Припомняме, че преди дни американският президент заяви, че няма да използва ядрени оръжия срещу Иран.
