Reuters.
Към 6:40 часа българско време фючърсите на петрола от сорта Brent поевтиняха с 95 цента, или с 1,1% - до 84,46 долара за барел. West Texas Intermediate (WTI) поевтиня с 1,08 долара, или с 1,3% - до 79,93 долара.
Въпреки това динамиката е нестабилна. Според информация на investing, вече в 10:40 часа българско време петролът отново започна да поскъпва: Brent добави 20 цента, а WTI - 40.
По резултатите от седмицата и двата сорта отбелязаха най-голям ръст от момента на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Brent поскъпна с 16,4%, а WTI се повиши с 19,2%.
Резкият ръст на цените настъпи след началото на войната между САЩ и Израел, от една страна, и Иран – от друга. Това спря движението на танкерите през Ормузкия проток, по който обикновено се транспортира около една пета от световните дневни доставки на петрол.
Цените на петрола реагират нееднозначно на политиката на Тръмп
©
Още по темата
/
"Цени на електроенергията, пазари и търговия": Кристалина Георгиева със смразяващ доклад за възстановяването на "силите" на Европа
05.02
Още от категорията
/
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
05.03
Ирански дронове атакуваха QatarEnergy: 20% от световния пазар на втечнен природен газ е застрашен
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп би искал лично да участва в определянето на новия върховен ...
21:52 / 05.03.2026
Анализаторът Диана Хусеин: Войната ще спре тогава, когато иранцит...
20:47 / 05.03.2026
Стоматолог от Израел: Воюваме за целия свят
12:54 / 05.03.2026
Politico: САЩ се подготвят конфликтът с Иран да продължи 100 дни ...
10:46 / 05.03.2026
Ударите в Иран изстреляха цените на природния газ в Европа към въ...
08:54 / 05.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.