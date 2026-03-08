Централното командване на САЩ (CENTCOM) публикува нови кадри от удари по военни цели в Иран в социалната платформа Х
.
Наред с кадрите от унищожаването на превозно средство, за което се смята, че принадлежи на иранските военни, CENTCOM цитира думите на шефа на Пентагона Пийт Хегсет в публикацията в X:
''Ако убиете американци, ако заплашвате американци където и да е по земята, ще ви преследваме без извинение или колебание и ще ви убием''.
На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха удар
ени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция, атакуваща цели в Израел. Американските цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също бяха ударени. Многобройни удари по Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.
