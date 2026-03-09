Церемонията по полагане на клетва на новия лидер на Иран ще се състои на 9 март
Според нейната информация, тържествените мероприятия ще започнат в 15:00 часа местно време (13:30 часа българско време) на площад Енгеляб в центъра на иранската столица.
Иранската революционна гвардия се закле във вярност на новия върховен лидер на страната, Моджтаба Хаменей, след като той бе назначен за наследник на баща си от Съвета на духовниците, предаде по-рано Reuters.
Моджтаба Хаменей бе избран след убийството на баща му, аятолах Али Хаменей, при съвместни американско-израелски удари на 28 февруари 2026 г.
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
09:56
С до 100 души в самолет и 30-дневна забрана за връщане: Отварят поетапно израелското въздушно пространство
08.03
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
08.03
Иран най-сетне обяви името на новия си върховен лидер
22:56 / 08.03.2026
Турция ще разположи шест изтребителя F-16 в Северен Кипър заради ...
20:42 / 08.03.2026
