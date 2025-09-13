ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Чарлз иска Хари обратно в семейството
40-годишният херцог на Съсекс прекара четири дни успешни ангажименти в Лондон и Нотингам, както и среща за помирение с крал Чарлз за първи път от 19 месеца.
Източник от кралското семейство заяви пред Daily Mail, че изминалата седмица може да е началото на това Хари, Меган и двете им деца да бъдат отново част от едно "функциониращо по-голямо семейство“. Твърди се, че кралят е нетърпелив да възстанови отношенията си със сина си и иска да прекарва време с внуците си Арчи и Лилибет, които не е виждал от три години.
"Стана ясно, че Хари сега съжалява за някои от действията си. Той иска да възстанови отношенията си със семейството си и с народа на Обединеното кралство“, каза вътрешен човек.
"Трудно е да си го представим някога да се върне да живее във Великобритания, но това може да е началото на нещо, което поне ще им позволи да бъдат отново едно функциониращо по-голямо семейство“, добави той.
Това се случи, след като говорителят на принц Хари заяви, че той "обича“ да се завръща във Великобритания и да "наваксва“ с добрите си каузи и приятели.
Според съобщенията, кралят е умолявал враждуващите си синове "да не правят последните му години нещастни“ по време на мъчителна среща в замъка Уиндзор през 2023 г., но докато Чарлз се е сдобрил със сина си тази седмица, принцът на Уелс е отказал, въпреки че в един момент са били само на няколко километра един от друг.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 662
|предишна страница [ 1/111 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пореден тото милионер в България
22:41 / 11.09.2025
Слави Трифонов: Фейсбукът си е мой и няма да мълча!
21:31 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: