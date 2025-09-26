© CretaOne Част от балкон се срути в Гърция тази сутрин в централната част на Ираклион, Крит, съобщиха властите. Няма данни за пострадали, предава eKathimerini.



Общинската полиция е била незабавно уведомена и е отцепила района, а инженерите от отдела за градското планиране са извършили оглед на сградата.



Срутването е станало върху частен имот. Градоустройствените инженери са на мястото, за да оценят останалата част от балкона и да се уверят, че конструкцията е безопасна, съобщава гръцката медия.