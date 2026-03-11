Сподели close
Пожар избухна след удар с дрон в пристанището Салала. Дронове са ударили резервоари за гориво в пристанището. Компанията за морска сигурност Ambrey потвърди удара, но подчерта, че не са пострадали търговски кораби при атаката,а няколко ирански дрона са били свалени, предава Sky News.

Видео показва няколко горящи резервоара и издигащи се стълбове черен дим след атаката.

Корабната компания Maersk обяви, че е преустановила всички операции в пристанището до второ нареждане след инцидента, станал близо до терминал за генерални товари.

Оманските медии съобщават, че султанът на Оман Хайтам бин Тарик Ал Саид е получил телефонно обаждане от иранския президент Масуд Пезешкиан.

По време на телефонния разговор са били разгледани двустранните отношения между двете страни и начините за тяхното укрепване, както и последните събития
и текущата ситуация, както и усилията, положени за деескалация.

Хайтам бин Тарик Ал Саид потвърди неутралната позиция на Султанат Оман, изразявайки недоволството си от продължаващите атаки на негова територия и подчерта, че ще бъдат взети всички необходими мерки за запазване на сигурността и стабилността на държавата.

И двете страни са подчертали необходимостта от спиране на ескалацията и приоритизиране на диалога и дипломацията, за да се защити регионът от последиците от войната.