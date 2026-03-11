Видео показва няколко горящи резервоара и издигащи се стълбове черен дим след атаката.
Корабната компания Maersk обяви, че е преустановила всички операции в пристанището до второ нареждане след инцидента, станал близо до терминал за генерални товари.
Оманските медии съобщават, че султанът на Оман Хайтам бин Тарик Ал Саид е получил телефонно обаждане от иранския президент Масуд Пезешкиан.
По време на телефонния разговор са били разгледани двустранните отношения между двете страни и начините за тяхното укрепване, както и последните събития
Хайтам бин Тарик Ал Саид потвърди неутралната позиция на Султанат Оман, изразявайки недоволството си от продължаващите атаки на негова територия и подчерта, че ще бъдат взети всички необходими мерки за запазване на сигурността и стабилността на държавата.
И двете страни са подчертали необходимостта от спиране на ескалацията и приоритизиране на диалога и дипломацията, за да се защити регионът от последиците от войната.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.