Червен килим, но без споразумение за Украйна: France24 направи основни изводи от срещата между Тръмп и Путин

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп не успя да постигне споразумение с Владимир Путин в петък, 15 август, за прекратяване на войната на Русия в Украйна, като не успя да осъществи най-значителната си стъпка досега за спиране на кръвопролитието, дори след като разпъна червения килим за човека, който го започна.



След около 2 часа и половина преговори в съвместната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, двамата лидери се явиха пред репортерите за това, което бе обявено като съвместна пресконференция, но не отговориха на въпроси, пише France24.



"Имахме изключително продуктивна среща и се споразумяхме по много точки, остават само няколко“, заяви Тръмп. "Не стигнахме дотам, но имаме много добри шансове да стигнем.“



Путин, посрещнат в САЩ, след като от началото на 2022 г. бе отхвърлен от западните съюзници заради заповедта за нахлуване в Украйна, благодари на Тръмп за организирането на срещата и с усмивка предложи следващата среща да се проведе в Москва.



Ето основните изводи от срещата на върха:



Путин бе посрещнат с червен килим и дори се вози в президентската лимузина на Тръмп от пистата до мястото на срещата на върха. Там към двамата се присъединиха двама от най-близките им сътрудници: държавният секретар и съветник по националната сигурност Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф за Тръмп и външният министър Сергей Лавров и съветникът по националната сигурност Юрий Ушаков за Путин.



Путин, който говори пръв след приключването на срещата, похвали историческите отношения между САЩ, Русия и бившия Съветски съюз, като припомни съвместните мисии, проведени от двете страни по време на Втората световна война.



Той заяви, че САЩ и Русия споделят общи ценности, което е стандартна тема за разговор за руските официални лица, когато се опитват да спечелят благоразположението на Тръмп и неговите сътрудници. Путин също отбеляза, че Тръмп често е заявява, че войната в Украйна не би се случила, ако той беше спечелил изборите през 2020 г.



"Мисля, че така би било“, коментра руският лидер, което със сигурност зарадва Тръмп.



Въпреки това няма индикации и начин да се докаже, че Москва би постъпила по друг начин спрямо Украйна, ако демократът Джо Байдън не беше избран.



Тръмп отиде на срещата с надеждата да накара Путин да се съгласи на примирие с Украйна – или поне на ангажимент от страна на Русия да започне преговори за постигането на такова.



"Няма споразумение, докато няма споразумение“



Вместо това Тръмп призна, че "все още не сме стигнали дотам“ и заяви, че ще се консултира с украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на НАТО за следващите стъпки.



Тръмп заяви, че той и Путин са постигнали значителен напредък към целта за прекратяване на конфликта, но не даде подробности за това какво включва това и трябваше да признае, че не са успели да преодолеят съществените различия.



"Смятам, че имахме много продуктивна среща“, заяви Тръмп. "Все още не сме стигнали дотам, но постигнахме известен напредък. Така че няма споразумение, докато не се стигне до споразумение.“



В последващ разговор с Шон Ханнити от Fox News Channel, Тръмп отново не даде подробности за разговорите си с Путин.



На фона на продължителните дипломатически ходове за прекратяване на войната, времето изглежда е на страната на Путин. Това дава предимство на руските сили, които са използвали численото си превъзходство, за да разбият отбраната в източна Украйна 3 години и половина след началото на конфликта.



Путин получи приятно посрещане от лидера на свободния свят на американска земя и си тръгна няколко часа по-късно, без да даде подробности за това, което са обсъдили, дали примирието е по-близо до реалността или какви ще бъдат следващите стъпки.



"Обърната страна на медала“



Путин похвали Тръмп за "приятелския“ тон на разговорите – Тръмп не каза нищо публично за убийствата на украински цивилни при атаките на Москва – и за "разбирането, че Русия има свои национални интереси“.



Путин заяви, че Москва и Вашингтон трябва да "обърнат страницата“, след като отношенията им са достигнали най-ниската точка от времето на Студената война.



Появата на Путин в САЩ за първи път от 10 години насам беше отпразнувана като знак, че Москва вече не е изгнаник на световната сцена. В публикация в социалните медии говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред последователите си, че западната преса е на път да "загуби ума си“.



"В продължение на три години те говореха за изолацията на Русия, а днес видяха как се разстила червеният килим, за да посрещне руския президент в Съединените щати“, заяви тя.



Липса на постижения



И двамата мъже заявиха, че преговорите са били "продуктивни“, но липсата на обявяване на конкретни постижения беше показателна.



Пресконференцията продължи по-малко от 15 минути и се състоеше от стандартни дипломатически коментари, без да дава индикации за постигането на конкретни резултати, и не се различаваше много от предишните им коментари за войната в Украйна. Тръмп прояви характерната черта за втория си мандат да отклонява въпросите на репортерите пред световните лидери.



Тръмп започна срещата с 25% вероятност тя да се провали и я определи като "среща за опознаване“, но също така изказа идеята да доведе Зеленски в Белия дом.