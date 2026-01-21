eKathimerini. Решението е предпазна мярка за учениците поради прогнозата за обилни валежи от дъжд, придружени със силен вятър.
Област Атика е поставена под червен код за опасни метеорологични условия. Властите предупреждават за обилни валежи с много висока интензивност, което създава сериозен риск от наводнения. Затова присъствените занятия се преустановяват, а обучението ще премине в дистанционна форма.
Местната власт в столицата Атина разпространи съобщение, че службата за гражданска защита, общинската полиция, службите за почистване и други технически служби се намират в повишена готовност да реагират при необходимост. Общинските власти призоваха всички граждани да избягват ненужни пътувания, докато негативните метеорологични условия отминат, както и да не паркират превозни средства във водосборни райони.
Националната метеорологична служба на Гърция издаде днес бюлетин, предупреждаващ за силни валежи и гръмотевични бури в Централна и Южна Гърция, за локални снеговалежи в планинските райони на областите Тесалия и Македония, както и за очаквани силни пориви на вятъра в някои части на страната.
"Става дума за сравнително опасна ситуация, поради което бяха взети тези мерки", заяви метеорологът Димитрис Зиакопулос. По думите му в Атика може да паднат между 60 и 70 милиметра дъжд, като рискът от наводнения значително нараства, ако около 30 милиметра валежи се излеят в рамките на един час. "Почасовата интензивност е това, което обикновено причинява наводнения", подчерта той.
Регионалните власти в Атика посочиха, че целта на решението е да се гарантира безопасността на учениците и училищния персонал, особено при пътуването до и от училищата. Прогнозите сочат, че най-интензивните валежи ще започнат от обяд. Метеорологът на Skai TV Кристина Сузи определи решението за затваряне на училищата като "правилно".
Според нея в някои райони валежите може да са слаби или да липсват в сутрешните часове, но пикът се очаква около обяд и в ранния следобед – точно когато учениците обичайно приключват занятията си. Очакват се силни дъждове и гръмотевични бури до ранната вечер.
Червен код за опасно време: Затварят училищата в Атина и област Атика
© eKathimerini
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Европейската комисия прие нова стратегия за борба с расизма
17:23 / 20.01.2026
Броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания нарасна на 40...
10:48 / 20.01.2026
Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вината и шампанското
10:07 / 20.01.2026
Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
17:38 / 19.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.