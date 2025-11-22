Сподели close
По-голямата част от контейнерните терминали на пристанището в Лос Анджелис (щат Калифорния) временно са спрели работата си заради пожар на контейнеровоз, избухнал снощи. За това съобщи агенция Reuters, позовавайки се на представители на пристанището.

Според агенцията, четири от седемте терминала не работят. Около пострадалия кораб е установена водна зона за безопасност.

Огромен пожар бушува на кораб в пристанището на Лос Анджелис, контейнеровозът превозва опасни материал

В различни части на пристанището пожарникарите са открили опасни горими материали, което затруднява работата на спешните служби. Местните власти са разпоредили на жителите на близките райони да останат в домовете си, да затворят прозорците и да изключат климатиците.

По-рано бе съобщено, че на 21 ноември вечерта в пристанището на Лос Анджелис е възникнал пожар на борда на контейнеровоз, който впоследствие е довел до експлозия и прекъсване на електрозахранването. Всички членове на екипажа са били успешно евакуирани и не са пострадали.