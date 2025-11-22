Reuters, позовавайки се на представители на пристанището.
Според агенцията, четири от седемте терминала не работят. Около пострадалия кораб е установена водна зона за безопасност.
Огромен пожар бушува на кораб в пристанището на Лос Анджелис, контейнеровозът превозва опасни материал
В различни части на пристанището пожарникарите са открили опасни горими материали, което затруднява работата на спешните служби. Местните власти са разпоредили на жителите на близките райони да останат в домовете си, да затворят прозорците и да изключат климатиците.
По-рано бе съобщено, че на 21 ноември вечерта в пристанището на Лос Анджелис е възникнал пожар на борда на контейнеровоз, който впоследствие е довел до експлозия и прекъсване на електрозахранването. Всички членове на екипажа са били успешно евакуирани и не са пострадали.
Четири контейнерни терминала на пристанището в Лос Анджелис не работят заради пожар
©
Още по темата
/
Огромен пожар бушува на кораб в пристанището на Лос Анджелис, контейнеровозът превозва опасни материал
12:31
Още от категорията
/
Българските шпиони в Лондон са били част от огромна мрежа за пране на пари, подхранваща войната в Украйна
10:08
След отравяне с диви гъби: Мъж и жена от Гърция се нуждаят от спешни чернодробни трансплантации
21.11
Кръсъци, паника и жертви: Мощно земетресение с магнитуд 5,7 отне живота на трима души в Бангладеш
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Зеленски с обръщение към нацията: Украйна се изправя пред труден ...
18:07 / 21.11.2025
Компания от Абу Даби се интересува от чуждестранните активи на "Л...
12:53 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.