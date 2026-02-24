skiathoslife.
Полицейските служители са разбили престъпна организация, която се е занимавала с трафик на хора в по-широкия район на Фарсалос, и в събота вечер (21-02-2026) са арестували четирима чужденци, от които двама мъже на възраст 26 и 48 години и две жени на възраст 24 и 44 години, срещу които са повдигнати обвинения за участие в престъпна организация, трафик на хора, отвличане и изнасилване.
Разследването на случая е започнало, когато двама чужденци от България са се обадили на 112 за помощ, без да посочат къде се намират. Полицаите са ги открили в крайречна зона на Фарсала. Според подадената жалба, преди около седмица двамата мъже от България, търсещи работа, са се свързали със свой сънародник чрез интернет приложение. В петък (20-02-2026) те пристигнали от страната си в Гърция с кола, управлявана от сънародника им, и пътник – чужденка, на които задържали личните документи.
В събота сутринта двамата българи са се настанили в барака в околностите на Фарсала, където са били още четирима техни сънародници, които са били открити от полицията и според техните показания са дошли в Гърция, за да работят, без да получават заплащане за работата си, а живеели в неблагоприятни условия. Разследването на полицията е довело до съседна къща, където са намерени общо четирима извършители.
Освен това, както е съобщено от една жена – жертва, трима от извършителите, през декември 2025 г. Всъщност, преди малко време, в различни дни, 48-годишният я е принудил да прави секс против волята си както с него, така и с възрастен мъж, от което извършителят е извлякъл финансова полза.
От задържаните лица, както и при законно претърсване на дома им, са конфискувани общо 1 947,4 евро и 5 български лева, пет мобилни телефона, един документ за прехвърляне на парична сума от един от извършителите на друг и три превозни средства, от които два леки автомобила и един микробус.
Четирима българи са арестувани в Гърция за трафик на хора, отвличане и изнасилване
©
Още от категорията
/
"Кървава баня" в Мексико след ликвидирането на "Ел Менчо": Армия по улиците и масови екстрадиции на наркотрафиканти в САЩ
08:42
Безредици в Мексико: Видео показва горящи автомобили и пожари в няколко региона след убийството на наркобарона Ел Менчо
23.02
Нови въпроси около смъртта на Епстийн: Съдебен лекар говори за "възможно удушаване" и иска преразглеждане
13.02
"Тя го нарича чичо Джефри": Бивш съветник на Обама и юридически директор на банката Goldman Sachs подаде оставка след свързването й с досиетата на Епстийн
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.