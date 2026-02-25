CBS 42.
От офиса на шерифа на окръг Пиърс съобщиха, че в 8:40 ч. местно време заместниците на шерифа са реагирали на сигнал, че 32-годишен мъж нарушава ограничителната си заповед за контакт в частен дом.
Докато са били на път към мястото на нападението около 9:30 ч. сутринта, те са получили допълнителни сигнали, че заподозреният намушква хора извън дома, съобщиха от офиса на шерифа.
Пристигналите на мястото служители на реда са открили мъжа, който е атакувал хора с нож пред дома. Полицията е открила огън по него, убивайки го на място. Според правоохранителните органи трима души са загинали на място, а друга жертва е починала по-късно в болницата.
Мотивът за нападението, както и евентуалната връзка на извършителя с жертвите, се разследват.
Четирима души са убити при нападение с нож във Вашингтон
