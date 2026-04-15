Четирима са загиналите и около 20 са ранените след стрелба в турското училище "Айсер Чалик" в южната провинция Кахраманмараш, предава Turkey Today.

Губернаторът на Кахраманмарас Мукерем Унлуер заяви, че сред загиналите са трима учители и предполагаемият стрелец. Унлуер добави, че нападателят е бил ученик от осми клас, който е влязъл в две класни стаи по време на нападението. Заподозреният е използвал огнестрелните оръжия на баща си при нападението.

Министърът на правосъдието Акин Гюрлек каза, че Главната прокуратура на Кахраманмараш е започнала незабавно разследване.

Министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи пътува към мястото на нападението.

Силите за сигурност обезопасиха района, докато разследването продължи.

ФОКУС припомня, че това се случва ден след стрелбата в професионално-техническата анатолийска гимназия "Ахмет Коюнджу“, при която пострадаха 18 души.