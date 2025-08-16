Член на Управителния съвет на ЕЦБ с едно последно предупреждение

© Най-непокорният член на Управителния съвет на Европейската централна банка има едно последно предупреждение, преди да напусне поста си този месец: Повече прозрачност при вземането на решения за монетарната политика.



Роберт Холцман, известен с твърдата си позиция, който не се колебаеше да гласува "против“ по време на мерките за парично облекчаване на ЕЦБ, иска външните наблюдатели да разберат по-добре мисленето на официалните лица, когато те определят лихвените проценти.



Той би искал да види версия на "точковата графика“ на Федералния резерв, при който политиците анонимно предоставят своите прогнози за лихвите. Като алтернатива, мненията, които се различават от наратива, представен от председателя Кристин Лагард, могат да бъдат обобщени и публикувани.



"При първите стъпки единодушието е силен сигнал“, каза Холцман в интервю, преди да предаде контрола над австрийската централна банка на бившия министър на икономиката Мартин Кохер. "Но ако ситуацията не е толкова ясна в коя посока трябва да се движите, защото има аргументи във всички посоки, тогава мисля, че отклоненията носят информация за пазара.“



Съветът на раздяла е кулминацията на шестгодишния мандат на Холцман в ЕЦБ, където 76-годишният банкер беше сред най-решителните поддръжници на безпрецедентното увеличение на лихвите, предприето за да се овладее най-резкият скок на цените в еврозоната.



С връщането на инфлацията към целта от 2%, Холцман не подкрепи юнското намаление, което доведе разходите по заемите до същото ниво. Той също така постави под въпрос други мерки по време на кампанията за намаляване на лихвите.



Но докато Лагард го отличи на пресконференция тази година за това, че не се е съобразил с останалите 26 членове на Управителния съвет, Холцман казва, че никога не е имал конфликти с шефката на ЕЦБ и говори с висока оценка за нейната работа.



Лихви и цени по време на мандата на Холцман



Призивът му за повече прозрачност дойде по време на прощална вечеря миналия месец във Франкфурт, когато Лагард го попита за мнението му как ЕЦБ може да работи по-ефективно. Идеята вероятно ще остане само идея, тъй като едногодишният преглед на стратегията приключи едва наскоро.



"Някои хора по-лесно приемат да бъдат инакомислещи от други“, каза Холцман. "Но има елементи, при които смятам, че отклонението започва да е необходимо.“



Някои във Виена видяха в това неподчинение риск за репутацията на Австрия – страна, известна с десетилетия на консенсусно многопартийно управление, което често държи политическите интриги и пазарлъците зад затворени врати.



Всяко колебание от страна на други ястреби, сред които членът на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел и президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел, не се отрази в гласуването им, пише Bloomberg.



В Австрия малцина оспориха подхода на Холцман, който се опасява от инфлацията и който му помогна да се превърне в един от най-точните прогнозатори на политиката на централната банка, след като скокът в цените на енергията накара ЕЦБ да повиши лихвите с 450 базисни пункта за малко повече от година.



Неговият наследник не е обсъждал публично паричната политика, но поема институция с дългогодишна традиция да бъде по-предпазлива по отношение на инфлацията в сравнение с другите. За разлика от Холцман, който дойде след кариера, посветена почти изцяло на академичните изследвания, Кохер – поведенчески икономист – идва пряко от период на управление на хаотична коалиционна политика.



На фона на големи кадрови промени в ЕЦБ през тази година, Холцман отказа да каже кой може да го замести в далечния край на спектъра на ястребите.



"С пристигането на седем нови човека, мога да си представя, че поне един или двама от тях биха могли да поемат поста“, каза той. "От неформалните дискусии знам, че редица хора често са били на моя страна по същество, но не и по отношение на решенията.“