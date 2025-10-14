Новини
Цигарите поскъпват в Европа: В Гърция една кутия може да надхвърли 7 евро до 2028 г.
Автор: Росица Чинова 10:20Коментари (0)65
©
Очаква се значително увеличение на цените на цигарите в цяла Европа, включително в Гърция, тъй като Европейската комисия напредва с предложението си за преразглеждането на данъчната рамка за тютюневите изделия. Ако бъде прието, средната цена на кутия от 20 цигари в Гърция може да се покачи от 4,60 евро до над 7 евро, освен ако тютюневите компании не поемат част от разходите, предава Greek City Times

В момента около 81,3% от цената на цигарите в Гърция е свързана с данъци - приблизително 3,74 евро на кутия. Предложените промени, които бяха обсъдени от финансовите министри на ЕС на неотдавнашното заседание на Съвета за икономическите и финансовите въпроси (ECOFIN), ще доведат до увеличението на акцизите със 139% до 2028 г., като минималният данък ще се повиши от 90 евро на 215 евро за 1000 цигари.

По-високи данъци върху нагрятия тютюн и електронните цигари

В предложението е упоменато, че нагрятите тютюневи изделия също ще претърпят рязко увеличение на данъците, като минималното мито ще се увеличи от 88 евро на 155 евро за 1000 броя. Данъкът върху течността за електронните цигари ще скочи от 0,10 евро на 0,36 евро на милилитър, което е значително увеличение за потребителите. 

Европейската комисия оправда данъчното преразглеждане като отдавна закъсняла актуализация - настоящата директива не е променяна от 15 години - и като част от по-широките усилия за защитата на общественото здраве и осигуряването на нови източници на приходи за ЕС.

Какви са притесненията на Гърция от предложението? 

На срещата на ECOFIN, гръцкият финансов министър Кириакос Пиеракакис изрази загрижеността си за рязкото увеличение, като предложи да има по-дълъг преходен период, за да се предотвратят внезапните смущения на пазара и потребителите. Той също така предупреди, че прекомерното данъчно облагане може да подхрани контрабандата на цигари, проблем, който остава значителен в Гърция.

Според годишния доклад на KPMG за 2024 г. незаконната консумация на цигари в Гърция е спаднала до 17,5% от общата употреба - най-ниското ниво от десетилетие, в сравнение с 23,7% през 2023 г. Въпреки това през 2024 г. са били консумирани 2,5 милиарда незаконни цигари, което е довело до загубата на данъчните приходи в размер на 438 милиона евро, в сравнение с над 620 милиона евро през 2023 г.

Европейската комисия вече одобри предложението за преразглеждането и има за цел да въведе промените постепенно от 2028 г.






Статистика: