The Independent.
Сривът засегна голяма част от интернет потребителите по света: X, по-рано известен като Twitter, Substack, Canva и други уебсайтове не функционираха . Това включва и Down Detector, уебсайт за проследяване, който показва сривове по целия свят.
Някои сайтове, които се оказаха засегнати от голяма прекъсване на работата миналия месец, не бяха засегнати сега, като британската медия допуска, че са станали по-малко зависими от Cloudflare, в това число и ChatGPT.
Проблемите възникват само две седмици и половина, след като Cloudflare беше засегнат от сериозни проблеми, които го оставиха офлайн в продължение на часове.
Компанията предлага уеб инфраструктурни услуги, които захранват едни от най-големите уебсайтове в света.
Cloudflare се срина: Множество сайтове по света бяха засегнати
©
Още от категорията
/
Мъж влезе в бижутерски магазин и погълна мадальон със златното яйце на Фаберже – задържаха го и го наблюдават
04.12
Мистерията около MH370 продължава: Издирването на изчезналия самолет с 239 души на борда се възобновява след десетилетие
04.12
Зорница Илиева: Ердоган осъзнава, че на бъдещи избори те ще имат значение, затова внезапно постави Кюрдския въпрос на преден план
01.12
Евростат: Въпреки спад в ЕС, бедността в България остава висока - 37% от населението е с финансови затруднения
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Reuters: Унгарската MOL отправи запитване към САЩ, иска да купи а...
17:56 / 04.12.2025
Най-после Евростат ни сложи на второ място в положителна класация...
17:16 / 04.12.2025
Федерика Могерини подаде оставка като ректор на Колежа на Европа
15:09 / 04.12.2025
Могерини с изявление след ареста си: Невинна съм
23:01 / 03.12.2025
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно...
20:06 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.