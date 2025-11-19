The Independent.
Пожарът е избухнал във вторник вечерта, 18 ноември, в близост до рибарското пристанище в град Оита и бързо се разпространил към околната гора. Градът, в който е станало бедствието, се намира на остров Кюшу - най-южния от четирите основни острова на Япония, на около 770 км югозападно от Токио.
По данни на префектурните власти към 23:40 часа местно време във вторник общо 175 жители от 115 домакинства са потърсили подслон в близка обществена зала. Първият сигнал до пожарната е подаден около 17:45 часа от жителка на квартал Саганосеки.
Очевидци разказват за драматичните сцени. "Огънят се разпространи за миг", споделя жена пред агенция Kyodo, като допълва, че е напуснала дома си почти без вещи. Друг жител казва пред NHK: "Пламъците се издигаха високо и оцветиха небето в червено. Никога не съм мислил, че ще се разгори толкова."
Премиерът Санае Такаичи заяви, че по молба на губернатора в района е изпратен военен екип за овладяване на пожара. Междувременно около 300 домакинства са останали без електрозахранване.
Причината за пожара все още се разследва.
Цял квартал в Япония изгоря, евакуираха над 170 жители
