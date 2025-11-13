ДНК анализ: Хитлер е бил аутист, психопат и е имал синдром на Калман
Според изследователите мутацията е свързана с рядкото заболяване синдром на Калман - състояние, което нарушава пубертета и може да причини микропенис при някои пациенти.
Пробите са взети от напоената с кръв плат на дивана, където Хитлер се е самоубил, кръстосано проверена с Y-хромозомата на мъжки роднина. Медицински досиета от 20-те години на миналия век споменават крипторхизъм - състояние, при което единият или и двата тестиса не успяват да се спуснат в скротума.
Генетикът Тури Кинг сподели, че ако Хитлер е бил видял тези резултати, е щял " да се изпрати сам в газовата камера“. Създателите на филма за него също не са открили доказателства за дългогодишния слух "еврейски произход“ и посочват генетични маркери, които биха могли да показват предразположеност към аутизъм, шизофрения или биполярно разстройство. Независими експерти предупреждават, че заключенията на документалния филм повдигат сериозни въпроси, а изследването все още не е рецензирано.
