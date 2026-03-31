Държавите-членки на ЕС трябва да се подготвят за дългосрочни сътресения на енергийните пазари вследствие на войната с Иран, заявява европейският комисар по въпросите на енергетиката Дан Йоргенсен, предава Reuters.

В писмо до министрите, с което британската агенция се езапозна, преди извънредната среща по-късно днес, Дан Йоргенсен заявява, че правителствата на ЕС "се насърчават да направят навременни подготовки в очакване на потенциално продължителни сътресения“.

Въпреки това, последиците върху енергийните доставки в Европа засега са ограничени, посочва той.

Редица европейски страни обявиха намаления на данъците върху горивата и подобни мерки през последните дни, за да се опитат да се справят с растящите цени, предизвикани от войната.