Датският премиер Мете Фредериксен и гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен категорично отхвърлиха всякакви външни претенции към Гренландия по време на съвместна пресконференция във вторник следобед, като изпратиха послание за единство и решителност в условията на засилени геополитически напрежения.Фредериксен постави позицията на Копенхаген на ниво фундаментален принцип, подчертавайки, че въпросът излиза извън границите на Гренландия или дори на Кралство Дания. "Не става въпрос само за Гренландия или за Кралството. Става въпрос за това, че границите не трябва да се променят с насилие, че един народ не може да бъде купен и че малките страни не трябва да се страхуват от големите“, заявява тя.Както подчертава тя, Дания и Гренландия "не защитават само себе си, но и международния ред, върху който предишните поколения са изградили нашата демокрация“, като посочва неразделната връзка, която обединява частите на Датското кралство. В един особено символичен момент датският министър-председател се объръща директно към гражданите на Гренландия през телевизионните камери, като заявява: "Скъпи наши сънародници в Гренландия, знайте, че ние сме единни“.От своя страна, Йенс-Фредерик Нилсен ясно изразява и позицията на автономната област, като посочва, че "Гренландия не иска да стане част от САЩ“. Както посочва, целта на неговото правителство остава "мирен диалог, основан на сътрудничество, с уважение към нашата конституционна позиция, международното право, правото ни на нашата земя и правото на самоопределение“.