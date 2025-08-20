ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дания иска повече четящи хора, планират да махнат ДДС от книгите
"В проекта за финансов закон правителството ще предложи премахване на ставката на ДДС върху книгите. Трябва да направим всичко възможно, за да разрешим тази криза с четенето, която, за съжаление, се влоши през последните години“, обясни Якоб Енгел-Шмит, уточнявайки, че това премахване ще струва на държавния бюджет приблизително 330 милиона крони (44,2 милиона евро) годишно. Според последното проучване на PISA, приблизително 24% от 15-годишните датски ученици не владеят минималните умения за разбиране и извличане на информация от прост текст, като процентът се е увеличил с четири пункта през последните десет години. На европейско ниво Дания имаше най-високата ставка на ДДС върху книгите, докато много страни имат намалена ставка. Обединеното кралство има нулева ставка на ДДС върху книгите. Датските книгоиздатели се обявиха в подкрепа на елиминирането. В доклад, представен на министъра на културата в края на май, издателите написаха, че в съчетание с "увеличение на покупките на обществени книги за обществените и училищните библиотеки, мярката би могла допълнително да засили културата на четене и да гарантира достъп до физически книги за всички датчани, както деца, така и възрастни“.
