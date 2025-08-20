Дания иска повече четящи хора, планират да махнат ДДС от книгите

© За да насърчи четенето, датското правителство иска да премахне данъка върху добавената стойност (ДДС) върху книгите, който в момента е определен на 25%, обяви в сряда министърът на културата Якоб Енгел-Шмит, пише Digi24.



"В проекта за финансов закон правителството ще предложи премахване на ставката на ДДС върху книгите. Трябва да направим всичко възможно, за да разрешим тази криза с четенето, която, за съжаление, се влоши през последните години“, обясни Якоб Енгел-Шмит, уточнявайки, че това премахване ще струва на държавния бюджет приблизително 330 милиона крони (44,2 милиона евро) годишно. Според последното проучване на PISA, приблизително 24% от 15-годишните датски ученици не владеят минималните умения за разбиране и извличане на информация от прост текст, като процентът се е увеличил с четири пункта през последните десет години. На европейско ниво Дания имаше най-високата ставка на ДДС върху книгите, докато много страни имат намалена ставка. Обединеното кралство има нулева ставка на ДДС върху книгите. Датските книгоиздатели се обявиха в подкрепа на елиминирането. В доклад, представен на министъра на културата в края на май, издателите написаха, че в съчетание с "увеличение на покупките на обществени книги за обществените и училищните библиотеки, мярката би могла допълнително да засили културата на четене и да гарантира достъп до физически книги за всички датчани, както деца, така и възрастни“.