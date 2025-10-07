ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Данните на Евростат: Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти
25 региона съобщават, че поне 57,5% от хората на възраст от 25 до 34 години са завършили висше образование.
Тази група включва няколко региона и икономически центъра, характеризиращи се с висококачествени университети и фокусирани върху научни изследвания и иновации. Той включва:
– столичните региони на Белгия, Дания, Ирландия, Испания, Франция, Литва, Унгария, Нидерландия, Полша, Словакия и Швеция
– 6 допълнителни региона от Испания, групирани на север (със специализации, наред с други дейности, в напреднало производство и автомобилна промишленост)
– и двата останали региона на Ирландия (фармацевтика, науки за живота и електроника)
– Утрехт и Гронинген в Нидерландия (високотехнологични индустрии и зелени технологии)
Данните на Евростат за лицата с висше образование /от 25 до 34-годишна възраст/ за България показват следното разпределение по региони: Северозападен регион 30.2%, Югозападен 49.6%, Южен-централен 34.2%, Югоизточен 30.5%, Североизточен 37.7%, Северен-централен 39.9%.
В другия край на скалата, 24 региона регистрират по-малко от 26,5% от хората на възраст между 25 и 34 години, завършили висше образование. Тези региони са предимно селски или географски отдалечени/изолирани, често характеризиращи се с относително големи селскостопански сектори и ограничени възможности за висококвалифицирана заетост. В няколко от тези региони професионалното образование играе доминираща роля, като младите хора навлизат на пазара на труда чрез чиракуване или обучителни схеми, а не чрез квалификация от висше образование.
Тези 24 региона са концентрирани главно в източните и южните страни от ЕС и включват:
– 7 от 8-те региона в Румъния, с изключение на Букурещ-Илфов (столичният регион)
– 6 от 8-те региона в Унгария, с изключение на Будапеща (столичният регион) и околният регион Пеща
– 4 региона в Италия – включително островите Сицилия и Сардиния
– 2 региона от Чехия – Северозапад и Средни Чехи
– 2 региона от Франция – включително островния регион Корсика и най-отдалечения регион Гвиана
– 3 други региона от целия ЕС – Sterea Elláda в Гърция, Panonska Hrvatska в Хърватия, островния регион Região Autónoma dos Açores в Португалия
– Провинция Брабант Валон в Белгия (индустрии, изискващи много знания)
– Миди-Пиренеи във Франция (аерокосмическа индустрия)
– Кипър и Люксембург
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
16:00 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: