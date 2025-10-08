Датският премиер: Тръмп не е престанал да иска Гренландия

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп може би е забравил за Гренландия засега, но ще се върне, предупреди във вторник датският премиер Мете Фредериксен, предаде Politico.



Преди това Тръмп беше фиксиран върху арктическия остров, самоуправляваща се датска територия, пълна с огромни залежи от до голяма степен недобити редки земни материали, и отказа да изключи изпращането на войски или използването на икономически натиск за завладяването му.



През последните месеци той е направил малко, ако изобщо е правил, публични изявления за Гренландия, като вниманието му сякаш се е насочило към други теми. Но отсрочката е само временна, каза Фредериксен във вторник.



"В момента изглежда далеч. Може би има усещането, че можем да си отдъхнем“, заяви Фредериксен при откриването на датския парламент. Но: "Но няма да можем.“



Тя добави, че населението на Гренландия от 60 000 души все още живее в страх от американско превземане.



"Представете си какво е да живеете в едно от малките селища по крайбрежието... когато най-силната суперсила в света говори за вас като за нещо, което може да се купи, като нещо, което може да се притежава, като нещо, което трябва да се има“, каза още тя.



"Независимо какво ще се случи, ние подкрепяме Гренландия в определянето на собственото ѝ бъдеще. И няма да бъдем заплашвани или сплашвани да направим нещо, което очевидно е погрешно“, съобщи Фредериксен.



След агресивните опити на Тръмп, Гренландия се стреми да задълбочи връзките си с Европейския съюз и други партньори като бастион срещу Вашингтон и се готви да подпише партньорство за важни минерали с Обединеното кралство.



Министърът на външните работи на острова, Вивиан Моцфелд, заяви пред POLITICO през май, че Гренландия е заинтересована от проучване на търговски партньорства със "съмишленици“ и разкритикува Тръмп за дрънкането му с оръжия.



Гренландският премиер Дженс-Фредерик Нилсен ще се обърне към Европейския парламент в Страсбург в сряда.