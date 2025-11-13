Демократите в Конгреса на САЩ публикуваха три писма на финансиста Джефри Епстийн, от които става ясно, че Доналд Тръмп може да е знаел за сексуалните му престъпления. От Белия дом нарекоха публикуването им политическа манипулация и опит да се отвлече вниманието от дневния ред на Конгреса.Демократите от надзорния комитет на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ публикуваха в социалната мрежа Х скрийншотове на три имейла на финансиста Джефри Епстийн, който се смяташе за създател на мрежа за проституция и сексуална експлоатация на непълнолетни момичета. От писмата става ясно, че Доналд Тръмп вероятно е знаел за мрачните дела на покойния инвестиционен банкер. Документите, както се твърди, са получени от наследниците на Епстийн.Първият фрагмент от кореспонденцията е от 2011 г. В писмо до своята съучастничка Гислейн Максуел, която в момента излежава 20-годишна присъда за организиране на секс търговия с непълнолетни, той пише, че една от жертвите му (чието име е било извадено от публикацията) е прекарала няколко часа с Тръмп в дома му, но "за него не е било споменавано нито веднъж“."Искам да разбереш, че кучето, което не лаеше, е Тръмп“, пише Епстийн.Второто писмо е от 2015 г. – време, когато Тръмп все още не е бил президент на САЩ за първия си мандат, но вече се е готвел да стане такъв. В дискусия с писателя Майкъл Улф Епстийн обсъжда възможната стратегия на действията си по отношение на Тръмп в контекста на предстоящата му предизборна кампания.Третото писмо е изпратено от финансиста през януари 2019 г. до същия Улф.Според, републиканците от надзорния комитет бързо установиха самоличността на неназованата жертва, спомената в двете електронни писма, и по-късно публикуваха техните нередактирани версии. Оказа се, че става дума за Вирджиния Джуфре, която по-рано е дала показания, че Тръмп не е участвал в сексуално насилие над непълнолетни в дома на Епстийн. Понастоящем не е възможно да се уточнят показанията й поради нейната смърт.Коментирайки ситуацията, прессекретарят на Белия дом Каролин Левит цитира предишни изказвания на Джуфре за Тръмп, осъждайки "избирателното публикуване на електронни писма“, насочено към "очерняне“ на президента."Фактът си остава факт: президентът Тръмп изгони Джефри Епстийн от клуба си преди няколко десетилетия, защото той тормозеше неговите служителки, включително Джуфре. Тези истории не са нищо друго освен недобросъвестни опити да се отвлече вниманието от историческите постижения на президента Тръмп, и всеки американец с здрав разум вижда през тази мистификация и явно отклоняване от възобновяването на работата на правителството“, заявява Левит.