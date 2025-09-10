Ден след бомбардировките над Доха: Израел атакува столицата на Йемен

© Израелските военновъздушни сили са нанесли удари по правителствен комплекс, принадлежащ на хусите от бунтовническото движение Ансар Аллах, в квартал Ал-Хазм в провинция Ал-Джауф в Северен Йемен, предава Al Jazeera.



Анис ал-Асбахи, говорител на Министерството на здравеопазването на Йемен, и военният говорител на хусите Яхя Сари потвърдиха ударите в сряда.



Жителите на Сана съобщиха пред агенция Reuter, че атаката е била срещу скривалище между две планини, което се използва от хусите като щаб за командване и контрол. Размерът на евентуалните щети от атаката все още е неясен.



Междувременно Йеменската нефтена и газова корпорация заяви, че израелски самолети са насочили ударите си към медицински пункт на улица "Ал-Ситин“ в Сана.