Във вторник (11 ноември) бе съобщено за експлозия в Исламабад, Пакистан, при която най-малко шестима души са били ранени, предава wionews.

Според информация на пакистанските медии, експлозията е станала в съдебния комплекс в Исламабад.

Позовавайки се на полицейски служители, информациите потвърждават, че експлозията е станала в автомобили, паркирани на паркинга на съда. Районът е ограден, а правоохранителните органи и сапьори разследват останките.

Инцидентът се случи в рамките на 24 часа след експлозия на автомобил в индийската столица Ню Делхи. Експлозията се случи в понеделник вечерта близо до Червената крепост в Делхи и отне живота на най-малко 8 души.