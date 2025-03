Der Spiegel: Личните данни и паролите на Хегсет, Уолц и Габард са изтекли през чат стаята в Signal

© Личните данни и паролите на ръководството на САЩ, участвало в оповестената кореспонденция в чат стаята Signal, са изтекли. Погрешка журналистът Джефри Голдбърг е бил добавен към разговора, съобщава Der Spiegel.



Сега в интернет могат да бъдат намерени данните на съветника по националната сигурност на американския президент Доналд Тръмп Майк Уолц (който е добавил главния редактор на The Atlantic в чат стаята), директора на националното разузнаване Тулси Габард и министъра на отбраната Пийт Хегсет.



"По този начин докладът разкрива още един сериозен, неизвестен досега пробив в сигурността на най-високите нива във Вашингтон. Враждебните разузнавателни служби може да са използвали тези публично достъпни данни, за да проникнат в комуникациите на жертвите, като инсталират шпионски софтуер на техните устройства. По този начин може да се предположи, че чуждестранни агенти са знаели за чат групата Signal, в която Габард, Уолц и Хегсет са обсъждали военния удар“, пише изданието.



Припомняме, че президентската администрация на САЩ случайно добави главния редактор на The Atlantic към затворена чат стая, в която се обсъждаха бъдещи удари срещу йеменските хути.



Според Politico Тръмп е бил бесен, че неговият съветник по националната сигурност е имал контакт с главния редактор на The Atlantic Джефри Голдбърг.