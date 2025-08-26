Der Spiegel: Урсула фон дер Лайен за президент на Германия

© AFP Ръководителят на ЕС Урсула фон дер Лайен може да подаде оставка преждевременно, съобщава Oe24.



Фон дер Лайен е председател на Европейската комисия от 2019 г., което я прави една от най-влиятелните жени в Европа. Мандатът ѝ е планиран да продължи до 2029 г., но фон дер Лайен може да напусне Брюксел по-рано.



Както съобщава Der Spiegel, 66-годишната жена е смятана за обещаващ кандидат за изборите за федерален президент на Германия. За бившия министър на отбраната това вероятно би било върховното постижение на дългата ѝ политическа кариера.



Преместване в Берлин?



В Германия президентът не се избира пряко от народа, а от Федералното събрание. Поради това основните партии обикновено се споразумяват за кандидат при закрити врати.



Припомняме, че настоящият президент е Франк-Валтер Щайнмайер. Следващите избори се очаква да се проведат през 2027 г. Въпреки че федералният президент формално заема най-високия пост в провинцията, неговите задължения са предимно представителни.