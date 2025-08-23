Дете падна от надуваема водна пързалка в Неа Перамос

© 9-годишно момче падна от надуваема пързалка в морския парк на Неа Перамос, Кавала. Местната полиция съобщи, че детето е леко ранено, пише kathimerini.



9-годишното дете е прехвърлено в многопрофилната болница в Кавала за оказване на първа помощ, откъдето е изписано вече.



32-годишният гръцки собственик на атракциона е арестуван за причиняване на телесна повреда поради небрежност.