Дете се удави в басейн в Гърция

© 4-годишно момиченце се удави в басейн на гръцкия остров Пакос, пише ekathimerini.



Детето, което е единствена дъщеря на албанско семейство, живеещо и работещо на острова, за последно е видяно да играе в градината в дома си около 15:00 часа местно време вчера. Когато изчезва, майка ѝ започва да я търси с помощта на съседи. Детето е намерено малко по-късно в безсъзнание в басейна на близка вила на 150 метра от дома й.



Майката на момиченцето е арестувана и се очаква да се яви пред прокурор.