Преброяването на пострадалите и оценката на щетите продължават. Основният удар на стихията е поразил районите Ацинанана, Аналаманга, Аналандзируфу, Алаутра-Мангуру.
В момента циклонът се придвижва към централната част на страната.
Население на Мадагаскар е предварително предупредено за приближаването на "Гезани“, чиято скорост на вятъра в епицентъра достига 250 км в час. Временно са преустановени занятията в училищата. Националната авиокомпания Madagascar Airlines отмени всички свои полети за 11 февруари.
Девет души загинаха при преминаването на циклон в Мадагаскар
