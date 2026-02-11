Най-малко девет души са загинали в резултат на тропическия циклон "Гезани“ в град Туамасина в източната част на Мадагаскар, а 19 са получили наранявания с различна степен на тежест. Това се посочва в комюнике на Националното бюро за управление на рисковете от бедствия на страната, предавПреброяването на пострадалите и оценката на щетите продължават. Основният удар на стихията е поразил районите Ацинанана, Аналаманга, Аналандзируфу, Алаутра-Мангуру.В момента циклонът се придвижва към централната част на страната.Население на Мадагаскар е предварително предупредено за приближаването на "Гезани“, чиято скорост на вятъра в епицентъра достига 250 км в час. Временно са преустановени занятията в училищата. Националната авиокомпания Madagascar Airlines отмени всички свои полети за 11 февруари.