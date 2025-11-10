Добър пример при съседите: Производителите на цигари в Гърция ще помагат за почистването на фасове от плажовете
Планът определя "система за събиране“, която ще финансира почистващи дейности от общините и ще осигурява безплатни пепелници или кошчета за боклук.
Екологичната група WWF твърди, че мярката трябва да продължи, предлагайки такса за тютюневи изделия, подобна на таксата за найлонови торбички.
Това, според него, ще създаде специален фонд за подкрепа на почистването.
Цигарените филтри съдържат пластмаса и са класифицирани като пластмаси за еднократна употреба от 2020 г. съгласно гръцкото и европейското законодателство.
Национална система за тяхното управление трябваше да започне през януари 2023 г., но дискусиите с тютюневата индустрия забавиха внедряването.
Индустрията трябва да създаде и финансира системата съгласно принципа "замърсителят плаща“.
Гръцката организация за рециклиране си е поставила цели за намаляване: 10% по-малко разпръснати фасове за три години и 30% за пет.
Системата трябва да инсталира инфраструктура за събиране в избрани обществени зони и да възстановява на общините разходите за събиране, транспорт и обработка.
WWF разкритикува предложението, заявявайки, че то не определя как ще се разпределят или управляват средствата.
Препоръчва се такса от 0,019 евро на филтър, като приходите се насочват към отделен фонд за почистване и иновации, контролиран от независим съвет, който няма връзки с тютюневата индустрия.
