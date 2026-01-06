Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност поставя България в неизгодна позиция спрямо отбранителното сътрудничество с Украйна
© ФОКУС
"С напредването на всички документи около Коалицията на желаещите, насочени към гарантиране на сигурността след подписване на мирно споразумение, на дневен ред наистина ще остане най-важното – подписването на това мирно споразумение, което в някаква степен е ангажимент от президента Тръмп в неговите комуникации с президента Путин. Така че се приближаваме наистина към един решаваш момент в това цялото усилие за постигане на мир.“
По думите му независимо какво се постигне в рамките на срещата на върха на Коалиция на желаещите, е важно конкретните ангажименти на двустранна основа между участващите страни и Украйна да бъдат изградени на базата на подписаните 10-годишни споразумения за сигурност, посочи той. "За съжаление тук България изостава, независимо че има подготвено споразумение още в септември 2024 година, то не е финализирано, което поставя България в неизгодна позиция по отношение на ползите от отбранителното сътрудничество с Украйна, технологичното сътрудничество и следконфликтното възстановяване, както и отслабва позициите по нашата инициатива за черноморски център за координиране на усилията – Черноморски център за сигурност.“
Според доц. Шаламанов предизвикателства на реалния живот ще формират бъдещите доктрини за развитието на света като цяло, като според него със сигурност има необходимост от преосмисляне на досегашните външнополитически и военни доктрини. "За добро или лошо светът е много по-сложен отколкото ни се иска. Нито Америка може да се скрие от останалият свят, нито Европа може да се скрие от отговорностите, които има за сигурността за отбраната на нашия континент и посрещане на реалните заплахи, които идват от войната на Русия в Украйна.“
Още по темата
/
Митрофанова: Страните от ЕС ескалираха военната си реторика, използвайки измислена "руска заплаха" като претекст за сплашване на населението
31.12
Проф. Тагарев: Позицията на България по отношение на замразените руски активи беше неясна и противоречива
19.12
Илия Лазаров: Нито Путин, нито Зеленски имат интерес от прекратяване на тази война, а на Тръмп му трябва алиби
16.12
Велизар Шаламанов за войната в Украйна: Цялата отговорност ще се стовари върху Европа и върху България. Трябва да имаме план "Б"
15.12
Външният министър: Единствено Украйна има правото да взема решения по чувствителни въпроси, включително и териториални
15.12
Бивш министър на отбраната: Русия няма намерение да спре войната, а Украйна не демонстрира готовност да се предаде. Това е реалността
02.12
Проф. Келбечева: Руската геополитика последователно използва България като инструмент по пътя към контрол
29.11
Желязков: Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще
25.11
Още от категорията
/
Върховният съд на Венецуела реши: Вицепрезидентът Делси Родригес ще изпълнява длъжността държавен глава
04.01
Като на кино: Тръмп е наблюдавал залавянето на Мадуро в реално време от резиденцията си в Мар-а-Лаго
03.01
Ванс: Тръмп многократно е предлагал отстъпки на Венецуела в замяна на спиране на трафика на наркотици
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Съдът в Ню Йорк проведе първото заседание по делото на Мадуро, вр...
20:17 / 05.01.2026
NYP: Мадуро е заплашен от смъртна присъда
16:31 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.