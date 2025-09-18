Домашна помощница сипала сънотворно във виното и обрала работодателя си

© Мъж от атинския квартал Глифада преживял невероятно приключение, когато чрез обява във Facebook наел жена, която да му помага с домакинската работа. Помощницата, чужденка го упоила и ограбила, според съобщение в The Toc.gr



Както е посочено в жалбата, която той е подал, жената е сложила сънотворно хапче във виното му. Той изгубил съзнание и тогава извършителката му отнела мобилни телефони и 300 евро в брой, които пазел.



Когато дошъл в съзнание, било твърде късно, тъй като жената, на която се доверил, вече я нямало.