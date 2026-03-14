Иран е "напълно победен" в американско-израелската военна кампания срещу страната. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп."Фалшивите новини мразят да съобщават колко добре се справя американската армия срещу Иран, който е напълно победен и иска споразумение – но не споразумение, което аз бих приел!" написа Тръмп в платформата си Truth Social.САЩ и Израел започнаха атаки срещу Иран на 28 февруари. Иран отговори със собствени удари срещу Израел и страните от Персийския залив, в които са разположени американски бази.