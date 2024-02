© Доналд Тръмп стартира собствена линия маратонки в събота, ден след като той и компаниите му бяха глобени с близо 355 милиона долара в процес за измама в Ню Йорк. Той представи обувките си на Sneaker Con - среща на любителите на маратонките във Филаделфия. Появата му бе посрещната с бурни възгласи, но и с аплодисменти, след като показа на публиката чифт златни обувки на стойност 399 долара (732 лева), съобщава BBC.



Златните обувки с американско знаме на гърба се продават като Never Surrender High-Tops за 399 долара на сайт, на който се продават и одеколон и парфюм Victory47 с марката на Тръмп за 99 долара за флакон. "Това е нещо, за което говоря от 12, 13 години, и мисля, че ще бъде голям хит", заявява Тръмп, който е все по-близо до това да бъде републиканският кандидат за президент тази година.



До събота вечерта 1000 чифта маратонки за 399 долара Trump was booed off the stage and he was scheduled to speak for 45 min. AWESOME! Do YOU agree?

YES or NO pic.twitter.com/hiJ2o8wXbi — Esta (@TheOnlyEsta) February 18, 2024 бяха разпродадени на уебсайта. Предишният президент продава и две версии на маратонките, на които отстрани са отпечатани логата "Т" и "45", за 199 долара. Според уебсайта продуктите са "търговски марки на CIC Ventures LLC. Маратонките "Тръмп" не са проектирани, произвеждани, разпространявани или продавани от Доналд Джей Тръмп, The Trump Organization или някой от техните филиали. 45Footwear LLC използва името, образа и логото на Тръмп по лиценз".