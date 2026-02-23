The Sun.
Полицията съобщи, че той е задържан в дома си и е отведен за разпит.
Говорител на лондонската столична полиция заяви, че служителите на реда са арестували 72-годишния мъж по подозрение в злоупотреба с власт.
Досиетата ''Епстийн'': Питър Манделсън е арестуван по подозрение в злоупотреба с власт
