Доставчици на храна в Загреб: Не сме в безопасност, страх ни е да ходим на работа
Около 16:30 ч. той първо нападна 31-годишен доставчик на улица "Грга Антунца“, открадна мобилния му телефон и електрическия му велосипед и продължи към улица "Роберта Франгеша Михановича“, където нападна друг 31-годишен мъж, чийто електрически велосипед също открадна.
Видео на един от доставчиците, който е удрян с юмрук и коляно в главата, достигна до полицейското управление в Загреб, което обяви, че инцидентът е станал, но че криминалното разследване все още продължава и размерът на материалните щети е неизвестен.
Паника сред куриерските работници избухва след всяка атака, която се случва в Загреб почти на всеки трети ден.
"Не сме в безопасност тук“, "Всеки път, когато ни бият и ограбват, няма решение“, "Това трябва да спре, защото ни е страх да ходим на работа“, "Не излизам след 7, защото не е безопасно“ са само част от съобщенията, разменени в група в WhatsApp на чуждестранни куриери след новите атаки.
Работодателят на пребития работник във видеото отказа да коментира случая пред медиите.
Свързахме се и с полицията, за да попитаме дали последните нападения ще бъдат третирани като престъпление от омраза, и ще изчакаме приключването на наказателното разследване за отговор, пишат от jutarnji.hr.
