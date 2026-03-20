Qatar Energy. Според разчетите сумата, необходима за всички ремонти и пропуснатите ползи за Доха може да надхвърли 20 милиарда долара на година.
Проблем, обаче, ще бъдат доставките по дългосрочните договори на Катар с държави от Европа и Азия. Ударите са намалили капацитета на износ на природен газ със 17%. Министърът на енергетиката на страната Саад Шерида Ал-Кааби заяви, че ударите са атакували глобалната енергийна сигурност и стабилност.
Ракетите на Иран са поразили две от линиите за втечняване и товарене на природен газ, които са били съвместно предприятие с американската компания Exxon Mobile, а също така съоръжения, разработени съвместно с британската Shell.
Освен износа на втечнен природен газ, ще бъде засегната и продажбата на вторични продукти като сяра и хелий.
текст: Милен Кандарашев
Доставките на природен газ за Европа от Катар под въпрос след ударите по Рас Лафан
