Драстична промяна в Турция, слагат край на най-обичаната им услуга

© Турция обмисля да сложи край на системата all inclusive. Властите там планират да дадат приоритет на други развлечения на гостите си. Според нашите хотелиери това е една от добрите стратегии за привличане на туристи, информира Nova.



По-голямата част от хотелиерите на нашето Черноморие са категорични, че системата all inclusive е една от добрите стратегии за привличане на туристи.



Наши бизнесмени твърдят, че това няма как да стане, тъй като има сериозно търсене. Големият шум на all inclusive отпада, но това може да привлече туристите към България. Туристите търсят вече повече качество и отношение.