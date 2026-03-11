Сподели close
Около 18 000 души в Дрезден е трябвало да напуснат домовете и работните си места в сряда, след като близо до моста Карола е открита бомба от Втората световна война, предава DW.

Властите съобщават, че на брега на река Елба са намерени два подозрителни предмета, а експерти са потвърдили, че единият от тях е 250-килограмова британска бомба. Утре ще бъде проведена мащабна операция по обезвреждането й, която ще бъде най-голямата евакуация в Дрезден от края на войната.

Евакуационната зона с радиус 1000 метра включва ключови забележителности като Фрауенкирхе и Опера Земпер, както и полицейското управление, саксонския парламент и няколко социални заведения.