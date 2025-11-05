npress.
Според компанията Lithuanian Airports (LTOU), ограниченията във въздушното пространство са били наложени около 9:50 ч. и са отменени около 10:18 ч.
"Според предварителните данни, решението за налагане на ограничения е било взето поради наличието на дрона в района на летището“, заявява представителят на LTOU Тадас Василяускас.
"Въздействието върху полетите е минимално", като Василяускас добавя, че ситуацията е засегнала само два полета.
Представителят на Службата за обществена безопасност Ингрид Страгене, отбелязва, че дронът е бил забелязан в близост до летището във Вилнюс. "Това беше граждански дрон. Той остана във въздуха, излиташе и кацаше в продължение на около минута", отбелязва Страгене. Тя добавя, че службите за сигурност незабавно са повишили нивото на защита на летището и околността. "Дрона и неговият оператор така и не бяха открити", заявява тя.
