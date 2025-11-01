Travelandtourworld.
Прекъсването започна около 20:08 ч. (19:08 GMT), когато дрон беше забелязан за първи път над северната писта на летището. Скоро след това служители по сигурността в патрулна кола съобщиха за втори дрон. Наблюденията накараха летищните власти да обявят извънредно положение и да спрат всички излитания и кацания, като приземиха множество полети и пренасочиха други към близки летища в Германия.
Спирането на операциите продължи близо два часа, като полетите постепенно се възобновиха в 21:58 ч.
Този инцидент следва тревожната тенденция на свързани с дронове смущения на европейските летища през последните месеци.
Дронове блокираха берлинското летище
