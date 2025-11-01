Сподели close
Полетите на летище "Берлин-Бранденбург" бяха временно спрени в петък, след като в района бяха забелязани неидентифицирани дронове, пише Travelandtourworld.

Прекъсването започна около 20:08 ч. (19:08 GMT), когато дрон беше забелязан за първи път над северната писта на летището. Скоро след това служители по сигурността в патрулна кола съобщиха за втори дрон. Наблюденията накараха летищните власти да обявят извънредно положение и да спрат всички излитания и кацания, като приземиха множество полети и пренасочиха други към близки летища в Германия.

Спирането на операциите продължи близо два часа, като полетите постепенно се възобновиха в 21:58 ч. 

Този инцидент следва тревожната тенденция на свързани с дронове смущения на европейските летища през последните месеци.