|Дронове над най-голямата военна база в Дания
"Мога да потвърдя, че имахме инцидент около 20:15 ч. местно време, който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха забелязани извън и над военновъздушната база" в Каруп, каза пред Associated press полицейският служител Симон Скелсяер.
"Ние не ги свалихме", подчерта той и добави, че властите все още не могат да коментират произхода на дроновете.
Датското министерство на отбраната потвърди, че дронове са били забелязани в близост и до други военни съоръжения.
Карул е най-голямата военна база в Дания, в която се помещават всички вертолети на датските ВВС, Службата за наблюдение на въздушното пространство и Военновъздушната академия.
Този инцидент идва дни, след нахлуването на други дронове над датските летища.
