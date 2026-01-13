Proto Thema.
Става въпрос за петролния танкер Delta Harmony, управляван от гръцката Delta Tankers, според LSEG, който е трябвало да натовари петрол от Tengizchevroil, както и петролния танкер Matilda, управляван от гръцката Thenamaris, който е трябвало да натовари петрол от Karachaganak.
До момента не е ясно дали действието е било извършено с безпилотни летателни апарати, морски дронове или комбинация от двете.
От първите съобщения става ясно, че на Delta Harmony е възникнал пожар, който според същата информация е бил бързо овладян, без да се разпространи.
Двата кораба са били на път да се натоварят в главния износен канал за петрол на Казахстан, но са били временно отклонени, за да изчакат реда си за получаване на товарите, както съобщава източник на Bloomberg, пожелал да остане анонимен.
