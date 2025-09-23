Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря полетите си

© Цялото движение на най-голямото летище на Дания в Копенхаген е затворено след забелязване на дронове, съобщи полицията в понеделник, предава Reuters.



"(Летището) в момента е затворено за излитане и кацане, тъй като 2-3 големи дрона са били видени да летят в района. Времевият хоризонт в момента е неизвестен“, се казва в изявление на полицията, публикувано в социалните медии X.



Flightradar24 съобщи на страницата си в социалните медии, че всички излитания и кацания на летището са спрени от 20:26 ч. местно време (21:26 ч. българско време) поради съобщения за дронове. Най-малко 11 полета са пренасочени към други летища, се посочва в доклада.