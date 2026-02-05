Сподели close
Днес се очакват проливни дъждове, гръмотевични бури и локализирана градушка в големи части на Гърция, тъй като нестабилно време, което дойде от запад в началото на деня, вече причини щети на Йонийския остров Корфу, пише Еkathimerini.com.

Според спешен бюлетин от Националната метеорологична служба, се очаква силни южни ветрове, достигащи 8 градуса по Бофорт и локално до 9 в източната част на Егейско море, да носят африкански прах, засягайки главно централните и южните райони. Очаква се температурите да бъдат малко по-ниски, с максимални температури от 12 до 14 градуса по Целзий в северните континентални райони, от 15 до 17 градуса по Целзий в повечето континентални и Йонийски региони и до 19 градуса по Целзий на островите.

В Корфу малко торнадо удари северозападното село Афионас, откъсвайки покриви от няколко къщи и повреждайки общинска будка, съобщиха властите.

Метеоролозите предупредиха, че нестабилното време ще продължи през целия ден в Западна Гърция, преди постепенно да се придвижи на изток, достигайки Атина и части от северното и източното Егейско море до обяд, а Додеканезите по-късно следобед, преди да отслабне от запад.