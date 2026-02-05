Еkathimerini.com.
Според спешен бюлетин от Националната метеорологична служба, се очаква силни южни ветрове, достигащи 8 градуса по Бофорт и локално до 9 в източната част на Егейско море, да носят африкански прах, засягайки главно централните и южните райони. Очаква се температурите да бъдат малко по-ниски, с максимални температури от 12 до 14 градуса по Целзий в северните континентални райони, от 15 до 17 градуса по Целзий в повечето континентални и Йонийски региони и до 19 градуса по Целзий на островите.
В Корфу малко торнадо удари северозападното село Афионас, откъсвайки покриви от няколко къщи и повреждайки общинска будка, съобщиха властите.
Метеоролозите предупредиха, че нестабилното време ще продължи през целия ден в Западна Гърция, преди постепенно да се придвижи на изток, достигайки Атина и части от северното и източното Егейско море до обяд, а Додеканезите по-късно следобед, преди да отслабне от запад.
Дъжд, гръмотевици, градушки: Опасно време в южната ни съседка днес
Торнадо удари Корфу
