Два алуминиеви завода, свързани със САЩ, са били атакувани в ОАЕ и Бахрейн
В съобщението се посочва, че са били атакувани алуминиевият завод на Емирствата (EMAL) и алуминиевият завод на Бахрейн (ALBA), които са свързани с военния и авиационния сектор на САЩ
КГИР заяви, че фабриките са били атакувани при комбинирана ракетна и дронова операция и че атаките са били в отговор на ''злонамерени действия от страна на американско-ционисткия враг, насочени към индустриалната инфраструктура'' на Иран.
Бахрейнските държавни медии съобщиха по-рано днес, че двама души са били ранени при атака на иранските сили срещу съоръженията на алуминиевата компания в Бахрейн ''ALBA''.
За щети по съоръженията съобщи и компанията в Обединените арабски емирства, Emirates Global Aluminium.
Заводът на EMAL, който експлоатира най-дългата в света производствена линия за алуминий с капацитет от 1,3 милиона тона, и заводът на ALBA, частично притежаван и финансиран от американски компании, играят значителна роля в доставката на материали, използвани във военната промишленост на въоръжените сили на САЩ.
